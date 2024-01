Infortuni | Inail | come prevenire rischi elettrici a casa 31 gennaio scade rinnovo assicurazione obbligatoria

... "Se per glisul lavoro siamo in grado di definirne con buona approssimazione numeri e ... Ogni anno in Italia sono denunciate all'circa sessantamila malattie di origine professionale, ...... "Se per glisul lavoro siamo in grado di definirne con buona approssimazione numeri e ... Ogni anno in Italia sono denunciate all'circa sessantamila malattie di origine professionale, ...Apparsa per la prima volta sul portale dell’Istituto nel 1996, è uno strumento dinamico per conoscere e monitorare i dati sull’andamento delle aziende, degli addetti-anno assicurati, degli infortuni e ...Senza requisiti, il lavoratore non è idoneo al risarcimento da parte dell’Inail per infortunio in itinere dovuto a un incidente stradale ...