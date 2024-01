Influenza | l' incidenza torna a calare Superato il picco

(Di venerdì 12 gennaio 2024) ROMA - In netto calo, ma sempre nella fascia di intensità alta, il numero di casi di sindromi simil-li (ILI) in Italia. L'ultimo bollettino RespiVirNet dell'Istituto Superiore di Sanita', relativo alla prima settimana del 2024, segnala che nella prima settimana del 2024 l'è scesa

AGI - Dopo il Covid, anche l'influenza inizia a segnare il passo in una stagione fin qui da record per incidenza (e conseguenti casi gravi). ... (agi)

ROMA (ITALPRESS) – In netto calo, ma sempre nella fascia di intensità alta, il numero di casi di sindromi simil- Influenza li (ILI) in Italia. L'ultimo ... (liberoquotidiano)

ROMA (ITALPRESS) – In netto calo, ma sempre nella fascia di intensità alta, il numero di casi di sindromi simil- Influenza li (ILI) in Italia. L'ultimo ... (iltempo)

Dopo il Covid, anche l'inizia a segnare il passo in una stagione fin qui da record per(e conseguenti casi gravi). L'ultimo bollettino RespiVirNet dell'Istituto Superiore di Sanità, relativo alla prima ...... con una riduzione dell'di oltre il 30% rispetto alla settimana precedente. Numeri in ... nella prima settimana del 2024, è risultato positivo all'il 34% dei campioni analizzati (era ...La stagione influenzale ha superato ormai il picco, da ottobre ad oggi sono quasi 8 milioni gli italiani che sono stati colpita dall'influenza. Secondo L'Istituto Superiore ...ROMA (ITALPRESS) – In netto calo, ma sempre nella fascia di intensità alta, il numero di casi di sindromi simil-influenzali (ILI) in Italia. L’ultimo ...