Influenza H1N1 | i sintomi a cui fare attenzione e come avviene il contagio

Leggi su tvzap

(Di venerdì 12 gennaio 2024) Sono tanti attualmente le persone contagiate dall’. È il ceppo principale diche sta circolando quest’anno e rappresenta il 60% dei campioni isolati nelle ultime settimane. In questi giorni, si è parlato di più decessi collegati a questa. C’è da preoccuparsi? Com’è possibile riconoscere il virus? Quali sono idell’? (Continua dopo le foto) Leggi anche: Tragico incidente ferroviario in Italia: travolta in pieno dal treno Leggi anche: Trovano una valigia nascosta mentre ristrutturano casa e fanno una scoperta agghiacciante L’è pericolosa? Molti quotidiani hanno riportato la notizia di due pazienti morti a Vicenza a causa dell’...