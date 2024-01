Incidente in autostrada con morti e feriti | il guasto al mezzo poi lo schianto

E' di due persone decedute e altrettante ferite il bilancio del gravestradale avvenuto, poco dopo la mezzanotte, sull'A4, nel tratto tra il Nodo di Palmanova e San Giorgio di Nogaro (Udine )in direzione Venezia. E' ancora da chiarire la dinamica ...È di due persone decedute e due ferite il bilancio di un graveavvenuto poco dopo la mezzanotte sull'A4 nel tratto tra il Nodo di Palmanova e San Giorgio di Nogaro in direzione Venezia. A essere coinvolti due furgoni. L'impatto è avvenuto al ...Autostrada A4: due morti e due feriti nello scontro fra furgoni. L’incidente nel tratto tra il Nodo di Palmanova e San Giorgio di Nogaro, in direzione Venezia. Il tragico bilancio di un incidente ...7.35 Scontro tra furgoni su A4, due i morti E' di due morti e due feriti il bilan- cio di un incidente avvenuto in provin- cia di Udine, sull'autostrada A4 nel tratto tra il Nodo di Palmanova e San G ...