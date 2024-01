Incidente a Palocco | la procura chiede il giudizio immediato per lo youtuber alla guida

Leggi su ilfaroonline

(Di venerdì 12 gennaio 2024) Casal, 12 gennaio 2024- “Una vicenda così importante e delicata come quella della morte del piccolo Manuel a Casal, non può e non deve cadere nel dimenticatoio. È per questo che, anche grazie al supporto di tutto il mio ufficio, sto seguendo molto da vicino l’evolversi della vicenda. Desidero esprimere la mia profonda vicinanza ai genitori del piccolo Manuel, che incontrerò sicuramente a breve” ha dichiarato la Dott.ssa Monica Sansoni, Garante per l’infanzia e l’adolescenza della Regione Lazio. Ladi Roma ha chiesto ilper Matteo Di Pietro, il giovaneche eradel suv Lamborghini coinvolto nell’, avvenuto lo scorso 14 giugno a Casal, in cui ...