Incidente a Caravaggio | a terra lo scooter delle poste | travolto 28enne

(Di venerdì 12 gennaio 2024). L’si è verificato poco dopo le 15 di venerdì 12 gennaio. Coinvolte due auto e unodiItaliane, guidato da un ragazzo di 28 anni soccorso in codice giallo. La dinamica del sinistro è al vaglio della polizia locale di, intervenuta all’altezza della stazione Eni di via Treviglio per i rilievi del caso. Un’auto avrebbe tamponato lodel postino, l’altra lo avrebbequando era già a. Soccorso dai sanitari del 118, il giovane è stato portato all’ospedale Papa Giovanni con fratture a braccia e gambe, oltre a diverse contusioni. Presenti, oltre all’ambulanza, anche i sanitari dell’Ats e i vigili del fuoco.

