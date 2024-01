In Ecuador il tasso di omicidi è schizzato alle stelle Un grafico

(Di venerdì 12 gennaio 2024) Un'ondata di violenze senza precedenti, risultato dell'azione corale di bande criminali determinate a generare caos, ha travolto l'arrivando a metterne in pericolo la stabilità democratica e costringendo il presidente Daniel Noboa a reagire con l'introduzione dello stato di emergenza e una dichiarazione di "conflitto armato interno". Il capo dello Stato ha utilizzato quanto previsto dalla Costituzione per ordinareforze armate di avviare operazioni di ordine pubblico sul territorio nazionale al fine di contribuire alla repressione delle 22 bande di narcotrafficanti recensite e dichiarate "terroristiche". Non esistono bilanci ufficiali ma polizia e amministrazioni locali hanno indicato che i morti sarebbero già 14. Alti funzionari del Dipartimento di stato e dell'esercito americano andranno innelle prossime ...

Ma già prima dei fatti degli ultimi giorni, ildi omicidi era schizzato alle stelle in. Secondo i dati del ministero degli Interni ecuadoriano, pubblicati dall'Istituto Igarapé - think ...Oggi l'ricicla tre milioni e mezzo di dollari, il controllo statale che dovrebbe esistere è ... intesa come la capacità dei narcodollari di penetrare nel sistema finanziario, aumentare il...Il paese è sotto attacco dei narcos. Ma già da prima delle violenze degli ultimi giorni la situazione era diventata insostenibile. Le morti violente sono aumentate del 288 per cento dal 2019 al 2022 ...In Ecuador è escalation di violenza: l'esercito mobilitato per domare gli scontri e la rivolta nelle carceri ...