In crociera | Il vero lusso del “lasciarsi andare”

(Di venerdì 12 gennaio 2024) In: dall’epoca d’oro ai viaggi moderni, tra, intrattenimento variegato e la magia dell’oceano sotto il ponte In principio, furono vento e vele; poi, vapore e motore. Ne sarà passata di acqua sotto e, in questo caso, anche sopra i ponti, da quando una lunga (e, spesso, disperata) traversata oceanica si è trasformata in una delle tipologie di viaggio più amate da viaggiatori e vacanzieri. Nel 1800, si partiva per emigrare in America, in cerca di una vita migliore, affrontando un lungo viaggio per mare della durata di oltre un mese e mezzo, ma le condizioni erano tutt’altro che piacevoli, perfino per l’élite che poteva permettersi le migliori sistemazioni a bordo. La prima, intesa nel suo concetto moderno, è stata effettuata dalla “Francesco I” sulla tratta Napoli-Costantinopoli nel 1833, ma il periodo d’oro ...