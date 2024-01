Imu 2024 | scadenza conguaglio febbraio Chi deve pagare? aggiornamento 12 GENNAIO

(Di venerdì 12 gennaio 2024) Ultime notizie Imu: quando scatta la terza rata?. Imu: una misura contenuta nella Legge di Bilancio ha previsto una terza rata dell’imposta municipale unica. Il pagamentoavvenire entro. Quando cade esattamente la? Chi è chiamato a saldare? Uno sguardo veloce alle novità. Imu. Di cosa si tratta? Imu: una misura contenuta nella Legge di Bilancio ha previsto una terza rata nel piano di versamenti relativo all’Imposta municipale unica. Questa è la tassa che viene applicata agli immobili (dalla seconda casa in poi), alle aree fabbricabili e ai terreni agricoli. In generale, viene corrisposta in 2 rate: la prima ...

Nuova Irpef , si passa da quattro a tre aliquote . Ieri il Cdm ha approvato in via definitiva il decreto legislativo relativo alla riforma dell? Irpef , ... (ilmessaggero)

Il comma 71 dell' articolo 1 , della Legge di Bilancio" legge n. 213 del 30 dicembre 2023 " detta una norma interpretativa in materia di esenzioneper gli immobili destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di ...... convocato per trattare le aliquote dei tributi locali (, Tari e Irpef): tre atti propedeutici al bilancio di previsione- 2026. 'La nostra contrarietà - dice Antonio Rini di Fdi - non è sui ...La Legge di Bilancio 2024 prevede l'esenzione dal pagamento dell'IMU per gli immobili destinati a finalità sociali. Gli immobili e i soggetti interessati - IMU / Pubblico, Imposte e tasse locali, Impo ...Prato, 11 gennaio 2024 – Il Comune di Prato ha approvato il bilancio di previsione 2023-2026 in forte anticipo rispetto ai tempi delle pubbliche amministrazioni (c’è tempo fino al 31 luglio). Nella se ...