IMPIEGATO A DI MAGAZZINO

(Di venerdì 12 gennaio 2024) INSERITO DA: Orienta spa – IL GIORNO: 18/12/2023 SETTORE: Logistica e TrasportiSEDE DI LAVORO: Perugia Orienta agenzia per il lavora ricerca un/a per importante realtà strutturata settore legno e arredamento.La risorsa si occuperà di: gestione ordini e spedizioni, emissione bolle e DDT, gestione documenti di trasporto. Requisiti richiesti:-Dimestichezza con computer e palmari;-Disponibilità immediata.Offerta contrattuale: si offre contratto inziale in somministrazione con possibilità di assunzione a tempo indeterminato in azienda, CCNL legno arredamento industria. Orario di lavoro: full time, dal lunedì a venerdì, orario spezzato;Luogo di lavoro: Citerna (PG).Settore: Ruolo: Logistica/Tipo di occupazione: Lavoro temporaneo a scopo assunzioneInquadramento: Operaio CANDIDATI PER QUESTO LAVORO » Il Giornale dell'Umbria - il giornale on line dell'Umbria.

