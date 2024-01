Ilva | così Conte ha svenduto agli indiani

Sono “stremati” a causa dei ritardi nei paga menti delle fatture da parte di Acciaierie d’Italia e rivendicano “a gran voce dignità per la città, per ... (ilfattoquotidiano)

Si è svolto ieri sera l'incontro tra Governo e sindacati su Acciaierie d'Italia (ex). Dopo i ...da condizionare ogni ulteriore decisione. Cosa che non è accettabile, né percorribile sia ...La posizione del Governo La nota di Palazzo Chigiriassume l'incontro: "Si sta lavorando in modo serrato per definire il confronto con ArcelorMittal e procedere alacremente per individuare il ...