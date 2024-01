Leggi su iltempo

(Di venerdì 12 gennaio 2024) Il nodo della scelta del candidato governatore in Sardegna tiene ancora sulle spine, anche se si professa pubblicamente ottimismo. Eppure sembrava che la risoluzione della questione avesse avuto un'accelerazione nel vertice a Palazzo Chigi a cui hanno preso parte Giorgia Meloni, Matteo Salvini e Antonio Tajani. Invece poi ci hanno pensato fonti della Lega a spiegare che «non c'è stato alcun pranzo tra i leader né incontri per parlare di amministrative». Come viene fatto filtrare dalla presidenza del Consiglio, infatti, si è trattato semplicemente di una riunione allargata a cui erano presenti anche il sottosegretario Alfredo Mantovano e il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi per fare il punto sul dossier migranti. La Lega intanto propone la legge sul terzo mandato.