Il Vaticano dice no a Leonardo | rifiutato 1 milione e mezzo destinato al Bambin Gesù “Inopportuno in questo periodo di guerre”

(Di venerdì 12 gennaio 2024) L’Ospedale pediatricodi Roma ha rinunciato alla donazione di undi euro offerta da, società pubblica italiana attiva nei settori della difesa, dell’aerospazio e della sicurezza. Le ragioni? “Donazione inopportuna, grazie lo stesso ma non possiamo accettarla”. E il denaro –all’acquisto di macchinari di ultima generazione per curarei ee affetti da malattie rare – vienesenza giri di parole dai vertici dell’Ospedale, di proprietà del. Il rifiuto pontificio – ispirato dalla Segreteria di Stato su input dello staff di Papa Francesco e raccontato da La Repubblica – ha creato non poche perplessità tra i dirigenti aziendali di ...

Concerto per i poveri e con i poveri , ospiti per la prima volta la Direttrice d’Orchestra Speranza Scappucci con l’Orchestra ed il Coro del Teatro ... (361magazine)

Va in onda la notte di Natale su Canale 5 il consueto appuntamento con il concerto di Natale in Vaticano . Conduce Federica Panicucci la serata ... (optimagazine)

Io non voglio non voglio non voglio occuparmi di Bergoglio ma “lo debbo pur fare”, come il viaggiatore Cerimonioso di Giorgio Caproni, perché il ... (nicolaporro)

l’ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma ha rifiutato una donazione in beneficenza da parte di Leonardo , ex Finmeccanica. Un milione e mezzo di ... (open.online)

Sulla cupola deltransitava qualche nuvola ieri, ma i facchini non l'hanno vista. Per loro "è stata una splendida giornata",il presidente del sodalizio Massimo Mecarini. "Tutti insieme,...L'ospedale, evidentemente ispirato dalche ne è proprietario e da Papa Francesco, ha detto no all'azienda specializzata nella realizzazione di sistemi di difesa, aerospaziale e sicurezza ...Se la basilica di San Pietro spalanca le porte alla benedizione delle coppie gay, in tutta l'Africa non ci sarà nessuna benedizione. «E' contro la legge di Dio».In occasione dell’Udienza in Vaticano Bergoglio ha puntato il dito sul peccato di gola, a suo dire il peggiore, colpevole di una voracità umana che sta depredando le risorse del pianeta.