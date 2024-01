Il Sudafrica porta Israele a L’Aja | così l’Europa perde due occasioni

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 12 gennaio 2024) Il procedimento intentato lo scorso dicembre dalalla Corte Onu de L’Aia (ICJ) contro, oltre a segnare un evento storico per diverse ragioni, dal punto di vista delpoteva essere un’occasione di redenzione (politica) per le ex potenze coloniali; una messa in pratica di quella cultura della giustizia e dell’”accountability” (responsabilità) che nei paesi occidentali è più un brand per vendere costosi master (e posizioni d’élite in accademia e nella burocrazia internazionale) che un principio scolpito nella pietra e messo in pratica con coerenza. La vecchia Europa, oggi, è andata a lezione di diritto umanitario dal, che senza neanche un tribunale internazionale sul suo suolo e con l’orribile storia di apartheid che sidietro sta invece dimostrando di voler ...