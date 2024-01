Il sostegno del Regno Unito all’Ucraina e il falso mito della war fatigue occidentale

Leggi su linkiesta

(Di venerdì 12 gennaio 2024) «Se Putin vince in Ucraina, non si fermerà lì, e i nostri avversari in tutto il mondo credono che non abbiamo né la pazienza né le risorse per guerre lunghe. Se vacilliamoe adesso, incoraggeremo non solo Putin, ma anche i suoi alleati in Corea del Nord, Iran e altrove». Il premier britannico Rishi Sunak ha commentato così il nuovo accordo firmato con l’Ucraina per garantire la sicurezza e ilmilitare al Paese che da quasi due anni si difende dall’aggressione criminaleRussia. Sunak ha incontrato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky a Kyjiv, a palazzo Mariinskyi. I due hanno firmato uno storico accordo sulla cooperazione in materia di sicurezza. «L’Ucraina non è sola e l’Ucraina non sarà mai sola. Putin forse pensa di poter sopravvivere a noi, ma si sbaglia. Siamo al vostro fianco oggi, domani e per tutto il tempo necessario», ha ...