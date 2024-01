«Il ritiro del Napoli? Mi sembra propaganda per i tifosi» | la versione del giornalista georgiano

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 12 gennaio 2024) IlKakha Dgzebuadze, ha parlato sutà di Salvatore Pengue del possibile futuro di Kvara e del«Qui in Georgia siamo sempre cone i napoletani, nel bene e nel male, nelle vittorie e nei periodi in cui non si vince come vorremmo. Ciò che abbiamo vissuto l’anno scorso resterà indimenticabile». Il momento difficile dele di Kvara «È la domanda del momento, ma nessuno ha la risposta. Potrebbe essere una combinazione di fattori, la condizione della squadra che non è delle migliori. Il calcio è un gioco collettivo, non individuale ed è molto importante che il meccanismo squadra funzioni bene. Quando la situazione generale non è brillante, Kvara non può brillare da solo». Sulle dichiarazioni dell’agente di Kvara Mamuka Jugeli? «È una brava ...