Il ritiro del Napoli? Mi sembra propaganda per i tifosi | la versione del giornalista georgiano

(Di venerdì 12 gennaio 2024) Garcia? "Leggo ogni giornoche scrivono che forse non era così male come immaginavamo". Qual è il problema in questo momento? "Credo ce ne siano più di uno. Innanzitutto gli errori commessi a ...

... per ildall'Afghanistan, il momento più imbarazzante nella storia Usa, per i soldi dall'estero'. Usa 2024: lo show di Trump, in aula e fuori Prima di uscire dall'aulatribunale, Trump ...Napoli "Mi sembra una sorta di "pubblicità" (nel senso di propaganda, ndr) per i tifosi, per dimostrare che la squadra si prende le responsabilità degli ultimi risultati" Il fratello di ...NAPOLI - Statuina nel presepe del maestro Genny Di Virgilio per Donato De Caprio, celebre salumiere di "Con mollica o senza". Nelle foto di "Napoli Magazine" ecco De Caprio nella celebre bottega d'art ...Dalla squadra in ritiro al presidente transformer. A Napoli viene solo chi non ha niente da perdere come Garcia e Mazzarri ...