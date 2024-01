Il Rinascimento enologico delle Murge

Leggi su linkiesta

Nonostante i suoi trecentoquaranta chilometri di lunghezza, della Puglia si conoscono tutto sommato poche mete, tutte per lo più legate al mare e alle vacanze. Eppure, fuori dai sentieri battuti, dove la terra si fa bianca e le strade scoliotiche, c'è ancora spazio per lo stupore. Cedere al superbo richiamo del mare è più facile. Più faticoso, invece, carpire quello della Murgia. Ma, una volta che la si sia conosciuta, le sue colline rudi, la vegetazione selvaggia e le storie umane che la abitano non lasciano più la mente. Ipnotica e imponente, popola il desiderio di esplorazione. All'orlo dell'ultimo gradino ...