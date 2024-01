Il Real Madrid perde la pazienza con Mbappe come alternativa da 130 milioni di euro

(Di venerdì 12 gennaio 2024) Notizia fresca giunta in redazione: Il Liverpool potrebbe ancora ritrovarsiil beneficiario finale del continuo gioco del gatto e del topo di Kyliancon il. Il vincitore della Coppa del Mondo francese non si è ancora ufficialmente impegnato con i Blancos e, secondo Football Transfers, questo lascia l’amaro in bocca a molti alti funzionari del club. Inoltre, si ritiene che alcuni di loro siano favorevoli all’inseguimento di Victor Osimhen, valutato 130di, del Napoli, suggerendo che il suo è il profilo calcistico migliore per il club. Non è chiaro il motivo per cui il sicario del Paris Saint-Germain stia ancora temporeggiando sull’annuncio, ma potrebbe essere perché si ritiene che l’offerta delsia inferiore alla cifra sul ...

Il Barcelona ha battuto 2 - 0 l'Osasuna nella semifinale della Supercoppa di Spagna a Ryad e ha raggiunto ilin finale. Terzo in campionato a - 7 dal Girona e dai madrileni, il club catalano rimane in gara per mantenere il suo titolo in Coppa, ma dovrà battere le Merengues, imbattute da venti ...Il Barcellona è la seconda finalista della Supercoppa Spagnola : , stasera sono stati i blaugrana a trionfare sull' Osasuna , grazie alle firme di Lewandowski e Yamal . La finalissima si giocherà ...Il futuro di Kylian Mbappé torna a essere una questione nazionale per i francesi. Il miglior giocatore transalpino che rischia di dire addio a Parigi – poco prima dell’inizio ...L'allenatore del Barcellona Xavi guarda già alla finale della Supercoppa spagnola dopo aver battuto l'Osasuna per 2-0 in una partita difficile.