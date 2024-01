Il racconto horror di una moderatrice di TikTok | “Ho visto cose terribili | odio | violenza | razzismo “

Leggi su thesocialpost

(Di venerdì 12 gennaio 2024) L’intervista a Sara (nome di fantasia)perItalia realizzata da FanPage fa paura. La 28enne ha dichiarato: “Per due anni ho guardato in casa delle persone, so cosa vedono, cosa cercano, cosa scrivono. Ora non ho più un filtro che separa me dagli altri”. Il suo compito consiste nel guadare otto ore al giorno i video che nessun altro vorrebbe vedere. Stupri, abusi su minori, suicidi, autolesionismo. “Hofilmati di bambini violentati da animali, o la clip di un padre che girava per strada con in mano la testa mozzata di sua figlia”. Un vero e propriodell’.Leggi anche: L’incredibile storia di Ano e Tako, le gemelle separate alla nascita e adottate illegalmente. Si ritrovano grazie aLa 28enne racconta: “Non dormo più” La ...