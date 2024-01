Il piano di “remigrazione” dell’estrema destra  

(Di venerdì 12 gennaio 2024) Cresce l’indignazione in Germania dopo che è stata diffusa la notizia che l’estremaha discusso di undi “”,che prevede di deportare milioni di immigrati. Ilshock di “Diversi esponentitedesca e austriaca, tra cui alcuni esponenti di spicco del partito Alternative für Deutschland (AfD),

Opinioni controverse sullaAll'incontro segreto di novembre, i partecipanti hanno discusso di '' (rimpatri) ed è stato presentato unper espellere i residenti ......di deportazione su larga scala delle persone richiedenti asilo, di immigrati con permesso di soggiorno e anche di cittadini tedeschi di origine straniera. L'operazione è definita ''.Scandalo in Germania, dove membri del partito di destra AfD hanno incontrato movimenti neonazisti per parlare di un piano di deportazione dei cittadini stranieri ...Il concetto di "rimigrazione", ovvero deportazione di massa, è stato discusso in un incontro segreto nel Brandeburgo, da AfD e neonazisti ...