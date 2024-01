Il piagnisteo di Sinibaldi sul Cepell mette in moto l’amichettismo “de sinistra” Chi è il successore Monti Buzzetti

Leggi su secoloditalia

(Di venerdì 12 gennaio 2024) Marino, dopo tre anni, non è più presidente del Centro per il libro e la lettura. Il suo mandato, la nomina fu di Franceschini, scadeva a gennaio e il ministro Sangiuliano ha provveduto a nominare un altro al suo posto, AdrianoColella.dunque non è stato né cacciato né epurato, semplicemente non riconfermato. Può succedere, ma evidentemente non se ne fa una ragione. Sicuramente competente e influente nel mondo dell’editoria, ha messo inla rete delle sue conoscenze per protestare contro la “famelica occupazione” della destra. Pratica evidentemente sconosciuta adinon ha mancato di dare la sua pronta solidarietà con corollario apocalittico: dopo di lui, il diluvio. Zingaretti ...