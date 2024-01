Il “no” del Papa a Leonardo | per le aziende italiane un business da 30 milioni con Israele per i sistemi militari Oltre 23 per l’ex Finmeccanica

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 12 gennaio 2024) Il “no grazie” del Vaticano alla donazione di un milione e mezzo di euro diper l’ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma, ha fatto storcere il naso al colosso industriale italiano. Un regalo “inopportuno” in questo periodo di guerra per la Santa Sede, proprietaria dell’ospedale infantile. I fondi sarebbero serviti per l’acquisto di una Pec Tac per i piccoli pazienti colpiti da malattie rare, ma il Vaticano ha fatto sapere di non poterli accettare: una scelta in linea con le numerose dichiarazioni diFrancesco contro l’industria militare. La società attiva nei settori della difesa, dell’aerospazio e della sicurezza (della quale il Ministero dell’economia e delle finanze italiano possiede circa il 30% delle azioni) ha replicato in maniera secca: “In tutti i teatri di guerra in corso, a partire dall’Ucraina e dal Medio Oriente, non c’è ...