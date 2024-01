Il Neuromed si conferma eccellenza clinica e scientifica italiana Il rapporto del Ministero della Salute

(Di venerdì 12 gennaio 2024) Ancora una volta arriva per l’Irccsdi Pozzilli ladi essere una realtà solidamente collocata ai verticisanità. I dati delRicerca Corrente 2023 del, situano l’Istituto molisano al settimo posto tra i 44 Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico monotematici esistenti in Italia, preceduto solo da ospedali pediatrici e oncologici, molto più grandi e agevolati dalla loro collocazione in grandi città metropolitane. Va sottolineato anche comeoccupi la prima posizione nell’ambito del Sud Italia. In dettaglio, dal punto di vistaricercasi situa ben al di sopra ...

