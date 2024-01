Il manuale per regolamentare le inchieste Basta con le frasi irrilevanti per i processi

«Vorrei fare la proposta di liberarci dell’espressione “ dichiaratamente gay”. È un’espressione che esiste solo nei mezzi di comunicazione, non è che ... (linkiesta)

Le transfemministe pubblicano in rete una sorta di vademecum con le argomentazioni "anti-patriarcato" da sfoderare durante le feste. Il concentrato ... (ilgiornale)

Chi cerca un bimbo lo sa: vita sana, alimentazione corretta, e una certa disciplina e routine di salute sono la base per costruire un contesto ... (sbircialanotizia)

“Come uno Sciame : manuale tattico per costruire un movimento da zero - e cambiare il mondo” : il manuale del Partito Pirata

Ibex Edizioni, casa editrice focalizzata sui processi di costruzione del consenso, pubblica oggi per la prima volta in italiano Come uno Sciame di ... (tpi)