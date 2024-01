Il Maccabi Tel Aviv pubblica la foto di un soldato con la sciarpa del club sopra le macerie di Gaza Bufera sull’Eurolega

Cade la Virtus in Eurolega (non accadeva dalla gara di Valencia dello scorso 21 dicembre). In trasferta a Belgrado (casa temporanea del Maccabi ) ... (247.libero)

- Basket: Ko in trasferta, in Eurolega, per la Virtus, che è stata superata a Belgrado (campo neutro) dalAviv, col punteggio di 95 - 78. Già venerdì, V nere nuovamente in campo ad ...AVIV - VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA 95 - 78AVIV : Cleveland 1; Webb 3; Brown 12; Baldwin 22; Menco 2; Sorkin 13; DiBartolomeo 16; Rivero 8; Cohen NE; Mayer 0; Nebo 4; Colson 14. All. ...Un brutto segnale. Come scritto da Repubblica, la Federazione Internazionale di Hockey su Ghiaccio (IIHF) ha sospeso Israele da tutte le competizioni, almeno "per il momento", per proteggere la sicure ...Due giorni dopo il ko di Belgrado contro il Maccabi Tel Aviv, sarà la Sinan Erdem Sport Hall ad ospitare i bolognesi, i quali troveranno un Anadolu Efes con record 7-12 uscito sconfitto sia dal Valenc ...