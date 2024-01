Il Liceo “De Caprariis” premiato all’Università di Salerno

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 12 gennaio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiIl“V. De” di Atripalda si distingue ancora una volta come punto di eccellenza nella formazione, ricevendo un prestigioso riconoscimento dal Dipartimento di Ingegneria Industriale dell’Università degli Studi di. L’istituto atripaldese è stato, infatti, insignito di una targa che attesta il primo posto come istituto di provenienza del maggior numero di Laureati Magistrali in corso con 110 e lode nel 2023, poiché ben 7 sono risultati essere gli ex diplomati che hanno conseguito tale traguardo durante la carriera universitaria. Alla cerimonia di premiazione tenutasi questa mattina nell’Aula Magna “Vincenzo Buonocore” dell’Ateneo salernitano, alla presenza del Magnifico Rettore Vincenzo Loia, hanno partecipato il dirigente scolastico, prof. Antonio Spagnuolo, la collaboratrice del ...