Il gioiello dell’Inter | “Presto varrà 100 milioni”

(Di venerdì 12 gennaio 2024) L’Inter ha in mano un futuro top-player. Lo dicono in tanti. E c’è perfino chi si sbilancia sulla sua valutazione futura, spiegando chefino a 100. Luca Nigriello, procuratore sportivo e agente FIFA, è intervenuto ai microfoni di TVPlay per parlare di Valentìn Carboni, il diciottenne che l’Inter ha prestato al Monza. Con due goal in Serie A, il giovane Carboni si è già fatto apprezzare da Palladino e da Galliani, che continua a tessere le sue doti. Nigriello ha raccontato come ha scoperto il ragazzo e perché lo ha portato all’Inter. ?“Sono napoletano, vivo in Argentina da nove anni, faccio il procuratore e sono agente FIFA lavorando per una compagnia importante in Europa“, ha spiegato l’intervistato. “Ho visto Valentin Carboni la prima volta a undici anni, è stato un amore a prima vista. Conosco molto bene il padre Ezequiel, sono ...