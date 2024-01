Il fisco italiano è ' classista' | l' 1% della popolazione paga meno tasse del 99% dei cittadini

AGI - Booking dovrà versare al fisco italiano 94 milioni di euro per l'omesso versamento dell'Iva. La società con sede in Olanda ha definito, ... (agi)

Airbnb ha raggiunto un accordo con il Fisco : pagherà 576 milioni di euro in relazione agli anni fiscali dal 2017 al 2021, e non cercherà di ... (today)

Ilè iniquo e acuisce in maniera importante le disuguaglianze tra i ceti più e meno abbienti del Paese. E' quanto emerge da uno studio congiunto di Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa e ...Nel suo complesso, il sistema fiscaleappare blandamente progressivo e, come sottolineano ricercatrici e ricercatori in questo studio, diventa addirittura regressivo per il 5% degli italiani ...In aumento le disuguaglianze dei redditi italiani Studio congiunto di Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa e Università di Milano - Bicocca, ...L'1% di italiani più ricchi paga, in proporzione, meno tasse del restante 99% dei contribuenti. Lo dimostra uno studio congiunto di Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa e Università di Milano Bicocca, ...