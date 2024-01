Il dibattito su Ilva tra mezze verità e mezze bugie

... dal 2016, la vicenda degli stabilimenti ex. 'Nessuno che abbia cura dell'interesse nazionale ...franco indiana per proseguire la joint venture in Acciaierie d'Italia nel corso del...Bruxelles . "Le colpe per la situazione in cui versa il settore dell'acciaio italiano sono da cercare anche a Bruxelles. In queste giornate in cui ilpolitico è molto intenso e conflittuale sul ruolo e la presenza di grandi gruppi industriali extraeuropei nel nostro Paese, al di là dell'importante ruolo delle istituzioni nazionali e dell'...Sull’Ilva il governo tenta un accordo in extremis con Arcelor Mittal dandosi tempo fino a mercoledì, quattro giorni lavorativi per evitare un contenzioso legale che renderebbe inevitabile il ...Reportage dalla città con la più grande acciaieria d’Europa. L’ex operaio: “Spesso mancano i dispositivi di sicurezza, ma le persone hanno paura di parlare”.