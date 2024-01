Il cosiddetto less is more fa tendenza | utilizzare poco makeup | di alta qualità | sicuro sulla pelle e in tonalità nude è il nuovo must

(Di venerdì 12 gennaio 2024) Chiamasi “quiet luxury” o “sophisticated simplicity”, il minimalismo raffinato è latrucco dominante del 2024, quella che più focalizzerà l’attenzionedel make up, piuttosto chequantità. A confermarlo è anche l’istituto di ricerche Mintel con il suo annuale report Global Beauty and Personal Care Trends: tra attivi di origine naturale e pigmenti minerali, il maquillage sarà sempre piùe multitasking, con funzioni rubate alla skincare. Meno, discreto, e migliore. ...

... un punto funzionale alla diffusione e all'implementazione delPiano Mattei, i cui ... partendo dalla lezione principale di stampo anglosassone "is more " sarà possibile evidenziare il ...... un punto funzionale alla diffusione e all'implementazione delPiano Mattei, i cui ... partendo dalla lezione principale di stampo anglosassone "is more " sarà possibile evidenziare il ...L'indagine risale allo scorso mese di ottobre. Le indagini sono state condotte dalla Guardia di finanza e anche da una commissione disciplinare aziendale ...