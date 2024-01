Il Consiglio di Stato annulla il trasferimento d’ufficio dell’ex capo della Procura di Reggio-Emilia già pm dell’inchiesta Aemilia

Formia – Nel giorno, lunedì, in cui è in programma a mezzogiorno l’attesa conferenza stampa al comune di Formia dell’amministratore unico della ... (temporeale.info)

Dopo azioni legali durate cinque anni, il Consiglio di Stato boccia l’iniziativa di far nuotare i turisti coi delfini a Zoomarine . Il Consiglio di ... (ilcorrieredellacitta)

Il Consiglio di Stato ha ufficialmente messo fine ai ricorsi presentati dalla Juve ntus su Calciopoli , in virtù della rinuncia dell’ultimo ricorso ... (ilnapolista)

... società in house della Presidenza deldei ministri - Dipartimento della funzione ... "Tornerò presto a Caivano per rendermi conto di persona dellodi avanzamento delle attività svolte a ...... il presidente delcomunale Lino Notaristefano, la consigliera con delega Carmen Gaudiano ...nella competizione dei voti basati sui 'mi piace ricevuti' nell'arco di circa tre settimane è...Il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso dell'associazione ambientalista 'I Gabbiani del parco di Costa Ripagnola' e dall'ex consigliere regionale Domenico Lomelo con cui si chiedeva lo stop dei l ...L’AQUILA – Si è riunito ieri mattina, su convocazione del Presidente della Provincia Dell’Aquila Angelo Caruso, il primo Consiglio Provinciale uscito dalle urne del 21 dicembre scorso, per la celebraz ...