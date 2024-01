Il complimento di Coco Gauff a Jannik Sinner | la reazione dell’azzurro durante l’allenamento

Leggi su oasport

(Di venerdì 12 gennaio 2024) Clima decisamente sereno. Alla Rod Laver Arena di Melbourne (Australia),si è allenato con l’ungherese Marton Fucsovics per rifinire la sua preparazione in vista dell’esordio degli Australian Open 2024, previsto domenica 14 gennaio alle 02.00 italiane (12.00 locali), contro l’olandese Botic van de Zandschulp. Grande serenità nel team dell’altoatesino e grande motivazione per far bene nel Major. Un training aperto al pubblico, in cui erano presenti anche occhi interessati come quelli di Nick Kyrgios e di, con l’australiano nelle vesti di opinionista di Eurosport e la tennista americana, tra le favorite per la vittoria finale e reduce dal primo sigillo Slam a New York. Ecco che Kyrgios ha chiesto in maniera chiara: “Chi preferisci tra Djokovic, Federer, Nadal e…?“, ...