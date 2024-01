Il centrosinistra accelera | ma neppure Genovese ha deciso

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 12 gennaio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiIlora deve recuperare. Non cominciare daccapo, ma comunque rimediare in fretta alla rinuncia del candidato sindaco, Benny De Maio, che ha detto no all’incarico per motivi di salute. Un problema politico di non facile soluzione. Al momento gli alleati, il Pd, il M5s, Sinistra Italiana e le associazioni di Avellino Prende Parte, Controvento, Si Può stanno sondando la disponibilità di alcuni nomi. Tra i papabili, pare, ci siano il segretario del Pd, Nello Pizza, ma pure l’ex vice sindaco Tonino Gengaro, e ancora il consigliere comunale Nicola Giordano. E’ una corsa contro il tempo. La soluzione infatti non può tardare, sarebbe un segnale di debolezza, cioè la prova che l’accordo su De Maio era stato faticosamente raggiunto solo dopo una lunga mediazione politica, trovando un equilibrio fragile, nell’urgenza di chiudere il cerchio ...