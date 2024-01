Il Carnevale di Foiano della Chiana | 485 edizioni di tradizione | coriandoli e festa in Toscana

Leggi su lortica

(Di venerdì 12 gennaio 2024) Dal 28 gennaio al 25 febbraio, il borgo medievale di, in provincia di Arezzo, si prepara ad accogliere la 485esima edizione del, il più antico d’Italia. La presentazione ufficiale, tenutasi il 11 gennaio presso il SenatoRepubblica, ha svelato un programma ricco di iniziative che faranno rivivere le antiche tradizioni del paese. Ildiè noto non solo per la magnificenza dei suoi quattro carri allegorici, giganti di cartapesta che solcano le vie del borgo, ma anche per la sua storia storiografica e le spettacolari coreografie. I “Cantieri,” i maestri locali, danno vita a queste opere d’arte, coinvolgendo tecnicimeccanica per rendere ...