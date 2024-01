Ieri in Campania | positivo alla cocaina bimbo di tre mesi

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 12 gennaio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiI fatti più importanti della giornata di, giovedì 11 gennaio 2024. Avellino – Era nell’aria da diversi giorni, o meglio in città tutti già lo sapevano, ed ora arriva la conferma anche dal diretto interessato: Benny De Maio ha rinunciatocandidatura a sindaco della coalizione di centro sinistra per le comunali di Avellino. (LEGGI QUI) Benevento – E’ stata la segretaria Generale della Provincia Maria Luisa Dovetto a proclamare i dieci eletti in Consiglio Provinciale dopo la tornata del 22 dicembre scorso (LEGGI QUI) Caserta – Un elicottero HH-101 del 9° Stormo dell’Aeronautica Militare ha urtato accidentalmente un cavo dell’alta tensione in provincia di Latina ed è stato costretto ad un atterraggio di emergenza. (LEGGI QUI) Napoli – Sono stati allontanati dall’abitazione familiare e trasferiti in case famiglia i ...