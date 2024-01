IA | web3 | metaverso | l’Italia che investe sulla tecnologia sul palcoscenico del Ces di Las Vegas

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 12 gennaio 2024) Essere all’avanguardia per restare competitivi. L’edizione 2024 del Ces di Las, la più grande fiera tech negli Stati Uniti e nel mondo, che si conclude oggi, venerdì 12 gennaio, vede 50 startup innovative italiane riunite nel padiglione organizzato dall’Ice, Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane. Tra loro è forte la rappresentanza di chisu alcune delle tecnologie a più alto tasso innovativo attualmente in crescita nel mercato dell’innovazione. La terza giornata di eventi nel padiglione si è aperta con l’Innovation Talk dell’ente nazionale di ricerca Area Science Park, con il dirigente Fabrizio Rovatti a illustrare le principali direttrici innovative del prossimo futuro per l’innovazione italiana. In avvicinamento al Ces, anche quest’anno l’ente ha supportato le startup della missione ...