IA | tra Usa e Cina c’è dialogo ma con paletti

(Di venerdì 12 gennaio 2024) Le aziende specializzate in intelligenza artificiale, OpenAI, Anthropic e Cohere, hanno partecipato a colloqui riservati con esperti cinesi del settore, condividendo preoccupazioni riguardanti la diffusione di disinformazione e le minacce alla coesione sociale associate a questa tecnologia. La notizia è stata riportata dal Financial Times, che ha spiegato come gli incontri si siano svolti a Ginevra, in Svizzera, nei mesi di luglio e ottobre dell’anno scorso, coinvolgendo scienziati ed esperti politici da entrambe le parti, inclusi rappresentanti dell’Università di Tsinghua e di altre istituzioni cinesi. L’obiettivo principale era affrontare i rischi legati alla tecnologia e incentivare gli investimenti nella ricerca sulla sicurezza dell’intelligenza artificiale. Da notare che le società cinesi ByteDance, Tencent e Baidu non hanno partecipato, così come Google DeepMind, che è stata ...

L’arte contemporanea spesso è una manifestazione interiore, un modo per comunicare tutto ciò che la coscienza e la razionalità non sarebbero in ... (lopinionista)

Sessione debole per l' Euro / Dollaro, che scambia con un calo dello 0,27%. L' Oro , in ...i protagonisti del FTSE MidCap, Pharmanutra (+5,67%), Fincantieri (+5,34%), GVS (+4,40%) e D'Amico (+...gli allievi c'è c'è Bradley 'Rooster' Bradshaw, figlio del suo vecchio amico e navigatore, Goose, morto 30 anni prima in un incidente durante l'addestramento. RECENSIONI Di rado si sono viste ...«Soffersi molto quando appresi che, ineluttabilmente, sarebbe arrivato il tempo in cui sarei dovuto uscire da quel mondo per affrontarne un altro», scrive qui sotto Marino Folin, in uno dei racconti c ...Inaspettata collaborazione lavorativa tra Nikita Pelizon e uno storico ex gieffino! Dopo mesi torna alla ribalta ...