I Viaggi di Capitan Matamoros in scena a Sturno sabato 13 con I Cunti ra vrasera

La rassegna teatrale "IdiMatamoros", un intinerario nel mondo della Commedia dell'arte, ideato e realizzato dall'attore - regista Luca Gatta, prosegue con lo spettacolo "I Cunti ra vrasera", in scena sabato ...I nostri eroi fanno cose terribili e immagino che ci sarà una meccanica dinel tempo - o di ... Ma ehi, hanno dato un pugno aBoomerang per aver messo una bomba in testa a una bambina, ...I suoi 24 punti non sono bastati con il Maccabi: ora Marco cerca di spronare i compagni per trovare il riscatto stasera a Istanbul ...Gioacchino Inzirillo, noto performer di musical, cantante e insegnante di canto, si alternerà a Leonardo Cecchi nel ruolo di Peter Pan per alcune repliche, donando al personaggio nuove sfumature.