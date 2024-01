I Subsonica si sono ritrovati nella loro realtà aumentata

(Di venerdì 12 gennaio 2024) Allontanarsi per poi riavvicinarsi. È andata più o meno così per la band torinese che da quasi 30 anni è in equilibrio sulle proprie visioni

... il rapper cita il codice samurai (composto dalle 8 virtù del bushido), fa riferimento ai... Club Dogo: i biglietti per i concerti del 2024già sold - out Più effimere ma non per questo ...Un caleidoscopio di suoni, colori e messaggi, di cui è facile intuire le potenzialità dal vivo, dove isiimposti negli anni come una delle migliori live band italiane. Per questo c'è ...E' una Realtà Aumentata che per una volta aiuta a buttare l'occhio nel passato e a prendere tutto quello che era attuale già allora, figuriamoci adesso, quella che ha ispirato i Subsonica per il loro ...La dura accusa del sindaco di Campi Bisenzio, in Toscana: "Ci sentiamo abbandonati, il governo è venuto solo una volta due mesi e i soldi sono rimasti i 5 milioni iniziali" ...