I sedici mesi folli di Fatih Terim in Serie A

(Di venerdì 12 gennaio 2024) Patrick Vieira sistema il pallone sul dischetto con la fretta di chi vorrebbe essere ovunque, tranne che lì. Nella notte di Copenaghen ha già visto sbagliare qualcuno di molto più abituato di lui a questi compiti, Davor Šuker, e dall’altra parte c’è un portiere la cui carriera è stata segnata dalla capacità di imporsi nel duello mentale con i tiratori quando tutte le altre componenti del calcio si azzerano: Cláudio Taffarel. Le gambe di Vieira in quel momento sembrano semplicemente troppo lunghe per trasformare un calcio di rigore. Spiazza Taffarel con un destro potente, ma la traversa gli dice che quella è la notte del Galatasaray. Dalla panchina dei turchi si alzano tutti, di scatto, anche se la vittoria non è ancora definitiva. Le splendide maglie gialle dell’Arsenal si compattano, i volti dei giocatori sono segnati da un’espressione di terrore e sgomento: non è ancora la squadra ...