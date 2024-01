I ricchi pagano meno tasse del 99% dei contribuenti

... 'diventa addirittura regressivo' per il 5% degli italiani più abbienti, cheun'aliquota ... Solo una ridottissima parte dei redditi dei piùè ottenuta grazie ai redditi da lavoro ...... convincendolo a desistere da quello che, anni dopo, per ammissione dello stesso, si rivelò ... Fausto Leali , Claudio Villa , Michele Zarrillo e ie Poveri . 9. Scherza coi fanti Per ...Le disuguaglianze dei redditi italiani sono cresciute a favore dell’1% più ricco che, in proporzione, paga meno tasse rispetto al restante 99% dei contribuenti. Lo dimostra uno studio congiunto di Scu ...Marlene Engelhorn, discendente della famiglia fondatrice alla fine dell’800 del colosso chimico BASF, ha ereditato 25 milioni di euro dopo la morte della nonna e ha intenzione ...