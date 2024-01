I rapporti della AJPW con la WWE sarebbero stati affidati ad un consulente ignoto

Leggi su zonawrestling

(Di venerdì 12 gennaio 2024) Recentemente, la star di NXT Charlie Dempsey ha preso parte ad alcuni eventifederazione giapponese, ventilando l’idea di una possibile collaborazione fra la WWE e la compagnia nipponica. Una fonte interna alla, tuttavia, ha reso noto che questa “escursione” sarebbe il risultato delle decisioni prese da unsenza nome che ha lavorato “unilateralmente” con il presidentefederazione Tsuyoki Fukuda. Sebbene sia emerso che si sia diffusa una certa soddisfazione interna per le prestazioni di Dempsey, pare che ci fosse anche un forte senso di incertezza nei confronti del suo approdo in. Attualmente, nonostante il consuente misterioso e Fukuda siano soddisfatti del rapporto con NXT, l’opinione generale su questa collaborazione non è positiva e si ...