I portuali amici del Papa | “Bene il rifiuto dei soldi di Leonardo per il Bambin Gesù | Francesco è contro guerre e ipocrisie”

Nei giorni scorsi, fa presente, ihanno incontrato padre Fabio Baggio, sotto - segretario ... dove i ragazzi francesi hanno anche disputato una partita di calcio con i nuoviromani. A ...Migliorie ladruncoli di provincia, Gal e Don fanno la bella vita nell'East London. DeeDee è ... Sullo sfondo di una delle cittàpiù belle del mondo, seguiamo la brillante squadra di ...Il 2023 è stato l’anno record per il traffico passeggeri nel porto spezzino e le stime per l’anno nuovo e per il 2025 sono altrettanto positive, ma la stazione marittima che sorgerà sul nuovo Molo Cro ...Già apprezzata durante le festività natalizie, Genova è stata designata come uno dei 50 posti migliori al mondo in cui viaggiare nel 2024.