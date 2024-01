«I pezzi fanno pena Questi sono i miei ultimi tre giorni»

Leggi su iodonna

(Di venerdì 12 gennaio 2024) Striscia la Notizia torna a colpire con i suoi fuorionda: dopo il caso di Andrea Giambruno, ora nel mirino è finita Bianca Berlinguer, uno degli “acquisti” di punta di Mediaset per la stagione 2023-2024. Lo spezzone mandato in onda dal programma di Antonio Ricci è stato registrato pochifa al termine di Prima di Domani: nel video la giornalista, furiosa per i servizi aptrasmessi, minaccia di lasciare il programma. Mauro Corona col papillon da Bianca Berlinguer: «L’ho fatto per ...