I movimenti di mercato più assurdi della settimana

(Di venerdì 12 gennaio 2024) Rieccoci con la rubrica che celebra il random, ma non solo per il lol (scusate stiamo finendo le parole per introdurre questi pezzi che ormai facciamo da qualche anno). Comunque è stata unamolto produttiva e le prossime si preannunciano ancora più ricche. A quanto pare la Serie A sta ritrovando l’antico gusto del calciodi gennaio, quello che portò ad Ancona Mario Jardel, vero santo protettore di questa rubrica. Speriamo che dal suo ritiro in Brasile ci protegga. Eric Dier al Bayern Monaco Sembra che la nuova cosa del Bayern Monaco sia un acquisto strano adi gennaio. Nel 2022 dall’Ajax era arrivato Daley Blind, che nella difesa del club bavarese sembrava il vaso di coccio tra i vasi di ferro, questa volta tocca a Eric Dier, preso a titolo definitivo dal Tottenham per 4 milioni di euro. Forse dopo Kane, è ...