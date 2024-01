I giovani devono | i pericoli della manipolazione spiegati alla Generazione Z | dalla religione al patriarcato

(Di venerdì 12 gennaio 2024) “I”, libro di Marco Petrelli (Independently published, prezzo: 10,70 euro - acquistabile su Amazon), nasce dalle osservazioni di un giornalista interessato alle tecniche die di controllovita altrui, da cosa siano motivate e dai danni che esse possono provocare. Osservazioni, appunto, che possono diventare spunti di riflessione per ragazzi e genitori. “I” è una frase che tutti noi ci siamo sentiti rivolgere come sprono ad impegnarci in qualcosa che, chi ci ha preceduti, avrebbe mancato per “cecità”, indifferenza, mancanza di opportunità. Una frase fatta, dunque, inserita a forzafine di interventi orientati su tematiche sociali, culturali, religiose, ambientali. Una esortazione pregna di retorica. E, poi, ...

Minutaggio per ichecrescere, per i convalescenti cheritrovare ritmo, gol per gli attaccanti per aumentare la fiducia: una vittoria convincente ottenuta nell'emergenza e che ...... annuncia la sindaca, sta redigendo il Piano strategico della cultura: "Loggia e Provincia... Nuovi racconti per luoghi antichi" : altrettante interpretazioni discrittori messe in scena ...La Dubai Future Foundation e la società svizzera di marchi di lusso Richemont invitano gli innovatori e gli imprenditori di tutto il mondo a proporre idee per migliorare l'esperienza retail in alcune ...Sale la preoccupazione di ragazzi e genitori. Il vicepresidente del consiglio regionale Mazzolini ha scritto al prefetto e venerdì 12 si recherà sul posto ...