I giocatori sconfitti la smettano di scusarsi coi tifosi | la tiritera dello scarso impegno è ridicola Telegraph

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 12 gennaio 2024) E’ un bel po’ che “il calcio e ihanno perso l’innocenza, siamo tutti diventati più istruiti sulla realtà di questo sport. C’è un crescente riconoscimento delle cose che portano i club fuori rotta e raramente sono iche non si impegnano abbastanza“. Per cui Thom Gibbs sulfa quasi un appello: basta andare asotto le curve dopo una sconfitta, ladell’ «andate a lavorare» è, ormai. “Molto spesso – scrive l’editoriale del– un club in crisi è dovuto a fallimenti sistemici, mancanza di coesione e, occasionalmente, perché il tuo allenatore era un membro della Gold generation (sì, anche in Inghilterra c’è il fenomeno degli ex campioni che da allenatori non sono un granché, ndr). Di conseguenza la furia è ...