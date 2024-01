I Fantastici 5 | al via la nuova serie con Raoul Bova | le anticipazioni

(Di venerdì 12 gennaio 2024) I5, al via lacon: ecco tutti i dettagli Al via, mercoledì 17 gennaio, in prima serata su Canale 5 “I5” latv in 8 puntate da 50 minuti che racconta l’attività sportiva, le difficoltà, le passioni e le relazioni di un gruppo di atleti paralimpici della Società Sportiva di Atletica Leggera Nova Lux, e del loro allenatore, Riccardo Bramanti (45), interpretato da. Leggi anche –> Sophie Codegoni annuncia il suo debutto al cinema: ecco dove e quando Riccardo ha dedicato la sua vita alle sue più grandi passioni: l’atletica e l’allenamento, anche a costo di trascurare la moglie e le figlie, Anna (15) e Giorgia (17), con cui Riccardo fatica ad entrare in ...

... e aitifosi, un enorme grazie per tutto quello che abbiamo vissuto insieme e per il ... Come prima mossa gli ha portatol'ingegner Marco Matassa , ex responsabile dell'accademia FDA: un ...Si inizia sabato 13 gennaio alle 16 con 'Animalie dove trovarli' , un viaggio ... Domenica 14 gennaio sarà la volta di 'Ladegli oratori' (new edition) che vedrà protagonisti luoghi ...Al via, martedì 16 gennaio (la seconda puntata in onda mercoledì 17 gennaio), in prima serata su Canale 5 “I Fantastici 5” la nuova serie tv in 8 puntate da 50 minuti che racconta l’attività sportiva, ...L'attore: "E' la felicità che ti porta a essere un campione" Roma, 12 gen. (askanews) - Al via, da mercoledì 17 gennaio, in prima serata su Canale 5, ...