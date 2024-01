I delitti del BarLume 11 | la trama e il cast de Il pozzo dei desideri | stasera su Sky Cinema e NOW

(Di venerdì 12 gennaio 2024)su Skyalle 21:15 va in onda Ildei, la prima delle tre nuove storie de Idel11, anche in streaming su NOW. Idel11 fa capolino nel palinsesto di Sky come succede ormai da anni nel mese di gennaio.su Skyalle 21:15 va in onda Ildei, la prima della tre nuove storie ambientate nella cittadina immaginaria di Pineta. Prodotta da Sky Studios e Palomar, la serie è liberamente ispirata al mondo della serie "Idel" di Marco Malvaldi (edita da Sellerio Editore). Ladi Ildei...

Di solito squadra che vince non si cambia, ma in questo caso Elisa De Marco , autrice del podcast più ascoltato d’Italia, ha deciso di cambiare un ... (funweek)

Venerdi 12 Gennaio 2024 | E' ancora più bello tornare a casa con Sky Cinema - Nella serata odierna di Cinema per i clienti Sky (e in streaming su ... (digital-news)

BarLume 11 fa capolino nel palinsesto di Sky come succede ormai da anni nel mese di gennaio. Stasera su Sky Cinema alle 21:15 va in onda Il pozzo dei desideri , la prima della tre nuove ...... a processo davanti alla Corte d'Assise per uno deipiù agghiaccianti commessi a Bologna, il femminicidio di Alessandra Matteuzzi, uccisa il 23 agosto2022 con calci, pugni, martellate e ...Stasera su Sky Cinema alle 21:15 va in onda Il pozzo dei desideri, la prima delle tre nuove storie de I delitti del BarLume 11, anche in streaming su NOW.Scopri quando va in onda su Sky Cinema il nuovo capitolo di I delitti del BarLume 11: dove vedere le nuove storie